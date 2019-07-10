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Рублю предрекли падение 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Аналитики «Райффазенбанка» предрекли рублю падение во втором полугодии 2019 года.
Как сообщается в телеграм-канале аналитиков банка, на курс рубля окажет негативное воздействие отток валютной ликвидности, снижение притока нерезидентов в госдолг РФ и смягчение монетарной политики Центробанка.
По мнению специалистов, эти факторы повлияют на ослабление российской валюты до 65 рублей за доллар и выше в конце третьего или в четвертом квартале текущего года по мере исчерпания текущего избытка валютной ликвидности в банковском секторе.
«Также мы ожидаем и увеличение стоимости валютной ликвидности: уйдет избыток валютных обязательств, и российские банки перестанут привлекать рубли на свопе, что приведет к снижению рублевых ставок и расширению базисных спредов (IRS-CCS)», — говорится в сообщении.
Рынки , Видео , Экономика , Центральный банк России
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