Рублю предрекли падение

Аналитики «Райффазенбанка» предрекли рублю падение во втором полугодии 2019 года.

Как сообщается в телеграм-канале аналитиков банка, на курс рубля окажет негативное воздействие отток валютной ликвидности, снижение притока нерезидентов в госдолг РФ и смягчение монетарной политики Центробанка

По мнению специалистов, эти факторы повлияют на ослабление российской валюты до 65 рублей за доллар и выше в конце третьего или в четвертом квартале текущего года по мере исчерпания текущего избытка валютной ликвидности в банковском секторе.