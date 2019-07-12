Америка готовит рублю серьезное испытание

Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие?

Палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету страны на 2020 год, которая предусматривает новые жесткие санкции против России. Речь идет о запрете на любые действия с государственным долгом России американским гражданам. Повод — якобы вмешательство России в американские выборы.

Надо сказать, что Конгресс США ранее уже вносил несколько законопроектов с похожими санкциями против России, но их судьба до сих пор неясна. Однако американцы не оставляют попыток все-таки добиться введения подобных санкций. Рынкам и рублю, конечно, не нравится.

Что же в этих операциях с госдолгом России такого притягательного, что Вашингтон никак не оставит их в покое?

Суть санкций в том, что американцы хотят запретить собственным гражданам и компаниям, одалживать свои деньги российскому государству, то есть покупать российские облигации внешнего займа — ОФЗ или евробонды. Другим западным инвесторам американцы могут прямо это не запретить делать, но те же европейцы, скорее всего, сами станут более осторожно вкладываться в российский госдолг (ОФЗ или еврооблигации).

Важно, на какие именно облигации распространят этот запрет. Если на часть госдолга, который уже находится в руках иностранцев (вторичный рынок), то это обернется серьезным ударом по рублю и финансовым рынкам. Потому что российскому Центробанку в одночасье надо будет продать и конвертировать десятки миллиардов долларов.

Но столь жесткая идея даже самим американцам оказалась не по душе, слишком много терают и сами инвесторы. Поэтому речь идет скорее о запрете на вложения в будущие облигации (первичный рынок ОФЗ). Это, конечно, снижает градус накала. Однако все равно это крайне неприятно.

«В случае «долговых» санкций, Россия не сможет размещать внешний долг в США и, вероятно, в странах — союзниках США, то есть в развитых странах. Это будет похоже на эффект от снижения рейтинга, когда инвесторы не могут покупать акцию или облигацию, как бы они ни хотели этого сделать, из-за низкого рейтинга», — объясняет аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Такая ситуация означает, что Россия не сможет брать деньги в долг за рубежом на привлекательных условиях. Однако столь сильной необходимости размещать внешний долг или даже внутренний долг у России нет, считает Осин. Бюджет пока бездефицитный (профицит 1,5 трлн рублей в первом полугодие), стабфонд приближается к 7% ВВП, и в целом Россия не паразитирует на жизни в кредит. У нас по-прежнему один из самых низких внешних долгов, чем нынче могут похвастаться мало кто, и уж точно не сами США или ЕС вместе с Японией и Китаем. На руку российской экономике и стабильные цены на нефть, и в этом огромная заслуга самой России. Потому что именно Россия вместе с Саудовской Аравией играет ключевую роль в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Сделка стабилизовала цены на нефть и продолжает держать их на уровне более чем комфортном для сырьевых экономик.

Однако для совершения технологического рывка, финансирования крупных инфраструктурных и других проектов и стимулирования экономического роста России нужны средства. Только майские указы президента оцениваются в 8 трлн рублей до 2024 года. А если грянет мировой кризис, которые некоторые ждут со дня на день, то ситуация с нефтью и доходами может измениться.

Конечно, американцами и европейцами мир иностранных инвесторов не ограничивается. Есть еще Китай и другие азиатские инвесторы, а также Ближний Восток. Скорее всего, они воспользуются такой ситуацией и дадут российскому государству деньги в долг, попросив за это премию. Ничего личного — это бизнес. Таким образом, внешние заимствования станут для России более дорогими, что, конечно, крайне неприятно. Но совсем без денег Россия вряд ли останется.

Надо понимать, что в долг России дают все-таки не одни иностранные резиденты. Их доля обычно не превышает 40-50%, и то в самые лучшие моменты, когда вложения в российские ОФЗ становятся сверхдоходными и привлекают кучу спекулянтов. С тех пор как США впервые заговорили о возможном санкционном запрете на операции с госдолгом, доля нерезидентов стала снижаться.

По данным Минфина США, на начало второго квартала 2019 года американские резиденты вложили в российский госдолг 10,5 млрд долларов, что аналогично 690-700 млрд рублей. Это около 7% от общего российского госдолга в виде ОФЗ и долларовых еврооблигаций,

отмечает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов . С учетом новых валютных размещений на протяжении второго квартала доля американцев в ОФЗ и долларовых еврооблигациях, по его словам, вряд ли выросла существенно выше 7,5%. Всего же доля нерезидентов из разных стран в госдолге РФ составляет 35-38%.

«Ограничение вложений в новый долг для американских резидентов — это, в первую очередь, некоторый рост стоимости заимствований (за счет снижения спроса) для государства. В худшем случае оцениваем прямой эффект в 1 п.п. рублевой ставки в долгосрочном периоде, но вероятно эффект реально будет меньше, ближе к 0,5 п.п.», — считает Дмитрий Куликов.

«Ожидание введения долговых санкций растянулось на несколько лет. Как это ни странно, но положительным эффектом от введения санкций станет снижение неопределенности относительно ликвидности российских бумаг, пусть и со снижением этой самой ликвидности», — заключает эксперт АКРА.

Если санкции введут не только против торговли ОФЗ на первичном рынке, но также заморозят валютные счета крупнейших коммерческих банков РФ плюс запретят SWIFT, тогда последствия могут оказаться пострашней.

«Жесткие санкции — это изоляция России от внешних валютных рынков, что очень пагубно для крупнейшего экспортера нефти. Тогда рубль уйдет далеко за 70 к доллару, а доходность по ОФЗ и еврооблигациям вырастет до уровней начала апреля 2018 года, когда были введены санкции против «Русала», — рисует самую неприглядную картину главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Вслед за девальвацией разгонится и инфляция, которая нынче имеет исторически низкий уровень.

«Российская экономика не сразу впадет в рецессию, учитывая высокий уровень фундаментальной поддержки. Но если санкции затянутся на долгий период, то это будет неизбежно, учитывая текущий вялый рост экономики»,

— добавляет Луцко. Впрочем, вероятность введения таких жестких санкций он оценивает всего в 15%, а умеренно жесткие (без SWIFT) — в 30%.

«Этот законопроект скорее выглядит как напоминание для финансовых рынков, что угроза новых санкций над Россией по-прежнему нависает. Рубль, отрицая эту угрозу, с начала года резко рос. Теперь стоит ждать некоторую волатильность курса. Рубль, скорее всего, вновь станет чувствительным к плохим новостям», — считает команда аналитиков FxPro. Собственно, рубль в пятницу немного ослаб, однако показал довольно сдержанную реакцию на угрозу новых санкций.

Нарек Авакян. «Я бы не относился к этим инициативам Конгресса серьезно. Нужно понимать, во-первых, контекст, а, во-вторых, мотив. Мотив — исключительно политический, экономически самим США такие ограничения невыгодны и поэтому они вряд ли будут их вводить. Контекст же — предвыборная кампания в США и провальное расследование Мюллера, после которого демократам надо как-то еще давить на Трампа. Фактически единственный оставшийся способ — это как раз подобные антироссийские инициативы», — поясняет начальник отдела инвестидей « БКС Брокер

Минфин США еще в феврале указал на крайне высокие риски для американской и мировой экономики в связи с запретом на сделки с российским госдолгом, и настоятельно рекомендовал такие санкции не вводить. Сенат и Конгресс США, конечно, независимы от президента, и могут легко не послушать свой минфин . Однако без подписи американского президента законопроект все равно не станет законом. «Подписав этот конкретный закон Трамп фактически признает факт того, что занимает свой пост просто потому, что так захотели в Москве. Естественно, Вашингтон сделает все возможное, чтобы как минимум на таких основаниях санкции не вводились, поскольку это грозит политическим фиаско», — указывает Илья Жарский , управляющий партнер экспертной группы Veta.

Дело в том, что поправки привязывают эти санкции к доказательству вмешательства России в американские выборы. Они даже вводят механизм снятия такого рода санкций, если администрация придет к заключению, что Москва не вмешивалась хотя бы в один избирательный цикл, а палата представителей США с такой оценкой согласится.