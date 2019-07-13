Долг рублем красен. Как новые санкции США обрушат курс нашей валюты

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к оборонному бюджету на 2020 год. Она предполагает санкции в отношении российского суверенного госдолга. Запрет на вложения иностранцев в госдолг может серьезно ослабить рубль, который и так торгуется в красной зоне, прогнозируют экономисты. Что будет с курсом дальше и пора ли переводить зарплату в валюту, рассказывает «360».

В пятницу, 12 июля, в палате представителей Конгресса США одобрили поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает запрет на работу с российским госдолгом. Принятие поправок инициировали демократы от штата Калифорния Брэд Шерман и Максин Уотерс. Ведение санкций в отношении госдолга они объясняют «вмешательством» России в президентские выборы. «Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — объяснил необходимость новых ограничений Шерман.

Чтобы поправки официально вступили в силу, проекту оборонного бюджета необходимы визы обеих палат Конгресса США, а затем подпись президента. Примечательно, что второй автор новых санкций, Уотерс, неоднократно пыталась усилить экономическое давление на Москву. Так, пару лет назад политик выступала за запрет американским компаниям участвовать в проектах по добыче нефти в РФ. Уотерс уверена, что, если не «остановить Россию», то она «опять вмешается» в президентские выборы.

США уже неоднократно предлагали установить ограничения на государственный долг России. В феврале с таким требованием выступила группа конгрессменов-демократов под названием «Коалиция синей собаки». Но инициатива не прошла, так как у них не было доказательств «российского следа» в предвыборной кампании Трампа

Сейчас шанс введения новых санкций более велик, отмечает в разговоре с «360» исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. «До конца первого срока Дональда Трампа осталось чуть больше года, и ему предстоит вступить в борьбу за пост, поэтому политик будет пытаться всеми способами дистанцироваться от России. По этой причине санкции будут усиливаться, так как они, в принципе, не особо бьют по США, но помогают набрать политические очки в президентской гонке», — прогнозирует собеседник «360».

Валютное падение

На фоне негативных новостей рубль начал сдавать позиции. Снижение, правда, пока происходит в сдержанном темпе, но нацвалюта уже начала торговаться в красной зоне. На момент выхода материла доллар торговался на уровне 63,2 рубля, в то время как на закрытии торгов четверга за «американца» давали лишь 62,8 рубля.

Новые санкции усилят давление на рубль, что неминуемо приведет к ослаблению нацвалюты по сценарию прошлого года, сходятся во мнении опрошенные «360» аналитики. В апреле 2018 года, когда США анонсировали ограничения в отношении российских бизнесменов и глав госкомпаний, доллар взлетел с 57 до 64 рублей.

По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова , введение санкций на вложения американских инвесторов в госдолг может спровоцировать волну распродаж на рынке. «Дело в том, что значительная доля российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сосредоточена в портфелях нерезидентов. Если помимо запрета на сделки для американских граждан последуют вторичные санкции для резидентов ЕС , то это может вызвать массовый уход иностранного капитала из страны», — не исключает аналитик.

Накануне Минфин США выпустил на рынок еврооблигации на сумму в 2,5 миллиарда долларов с компенсационными выплатами в 2029 и 2035 годах. По данным ведомства, долговые бумаги выкупили инвесторы из Британии, США, стран ЕС и Азии. На долю американцев приходится примерно треть всех продаж. Иностранных игроков привлекают два фактора в российском госдолге: сравнительно высокая доходность и низкие риски. Уже пару лет все мировые центробанки смягчают свою монетарную политику и снижают ставки, в то время как Банк России пока что держит ставку на высоком уроне: 7,75% годовых.

«Если инвесторы из США на волне паники начнут диверсифицировать свой портфель и скидывать госбумаги, то мы увидим резкое ослабление рубля. Дело в том, что при выходе из этого актива бизнесмены переводят освободившиеся средства в доллары, тем самым повышая спрос на валюту и усиливая давление на рубль», — отмечает собеседник «360». По прогнозам аналитика, после распродажи нацвалюта может значительно ослабеть.

"Конечно, говорить о том, что доллар начнут продавать по 70 рублей, пока не приходится. Сейчас нацвалюта получает поддержку за счет дорожающей нефти, но введение санкции на госдолг ослабит курс на пару рублей от текущих показателей", — Сергей Суверовстарший, аналитик «БКС Премьер».