Рублю предсказали обвал

Авторитетный польский аналитик Ярослав Косатый предсказал, что рубль подешевеет на 9% до конца года. Недавно он прославился точным прогнозом по росту российской валюты во втором квартале 2019 года.

«Косатый считает, что падению национальной валюты будет способствовать смягчение монетарной политики Центробанка России . Помимо этого, эксперт считает, что на курс рубля перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа», — пишет kp.ru со ссылкой на Bloomberg.

«Негативные последствия снижения ставки Центробанком России для рубля будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС», — заявил Ярослав Косатый.

Среди других угроз российской валюте польский экономист отмечает нестабильность в Еврозоне и торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем. Предел падения российской национальной валюты он оценивает в 69 рублей за доллар.

Напомним, в последние дни на соотношение курсов рубля и доллара США влияют сразу несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, над Россией вновь нависла угроза введения серьезных санкций со стороны США — палата представителей Конгресса США на днях одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение ограничительных мер против российского госдолга.

Кроме того, в российском Центробанке не скрывают своих намерений снижать ключевую ставку, чтобы сделать кредиты внутри страны более доступными — в теории это должно положительно сказаться на положении как рядовых граждан, для которых станет доступнее ипотека, так и предпринимателей. Из-за этого курс рубля тоже может ослабеть.

С другой стороны, президент США Дональд Трамп уже третий год добивается снижения курса доллара в интересах американских экспортеров, и судя по последним заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла , доллар будет дешеветь, что автоматически означает укрепление рубля. Также в пользу сильного рубля работают низкий уровень российского госдолга и рост золотовалютных резервов России.

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