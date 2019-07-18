Биржи Европы снижаются на фоне корпоративных новостей

Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48% — до 7499,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 5546,21 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 12248,89 пункта.

Европейская компания-производитель программного обеспечения SAP в четверг объявила о снижении операционной прибыли на 21% во втором квартале текущего года и предупредила инвесторов, что значительное улучшение рентабельности ожидается только в следующем году, сообщает агентство Рейтер. Акции компании дешевели на 6,4%.

При этом машиностроительная компания Alstom также сообщила данные о заказах и доходах за первый квартал 2019-2020 финансового года, который завершился 30 июня. Так, говорится в релизе компании, общая сумма полученных заказов снизилась на 39%, до 1,62 миллиарда евро в годовом выражении, а продажи по итогом отчетного периода выросли на 2%, до 2,054 миллиарда евро. Акции компании уменьшались в цене на 0,7%.

Кроме того, агентство отмечает, что давление на британский FTSE оказало предупреждение компании ASOS о снижении ожиданий относительно 2019 финансового года из-за проблем с операциями на складах, отражающихся на продажах в Европе и США. Акции компании дешевели на 15,8%.