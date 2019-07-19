Эксперт: Кризис рубля наступит до «черного августа»

«Московский комсомолец» привёл прогноз эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, который не исключает, что падение курса рубля на валютных рынках начнётся уже на следующей неделе. «Днём икс» названо 26 июля.

На этот день назначено заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Рожанковский полагает, что на нём будет принято решение об очередном снижении процентной ставки на 0,25 пункта до 7,25%. Эксперт признаётся, что такое решение в целом играет в пользу рубля. При этом в противовес укреплению национальной валюты ЦБ на этом же заседании может принять решение о продаже валюты Министерству финансов

«Рубль отреагирует падением. Впрочем, сильно «столкнуть» его не удастся. Думаю, где-то до значения 63,5 за доллар. Но обвал не станет затяжным, и в конце июля-в августе рубль продолжит укрепляться», — подчеркнул Рожанковский.

По его словам, для укрепления рубля на сегодняшний день существуют комфортные условия: цены на нефть и отсутствие новых санкций.

Однако Рожанковский отмечает, что в долгосрочной перспективе хранит сбережения стоит всё-таки в иностранной валюте, в краткосрочной — рубль может оказаться выгоднее.

Специалист подчёркивает, что, по мнению аналитиков, потенциал российской валюты высок: курс способен укрепиться до 54 рублей за доллар.