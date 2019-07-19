В Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева

В Италии задержали экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева . Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на источники в окружении Васильева. О конкретных обвинениях пока ничего не известно. В российском посольстве в Италии от комментариев отказались.

Это уже не первое задержание владельца этой биржи. Ранее за отмывание денег с помощью биткоинов был арестован Александр Винник

Криптовалютная биржа Wex ранее называлась BTC-E. Русскоязычная площадка по продаже и покупке криптовалюты работала с 2011 года. Переименование произошло после задержания экс-владельца биржи Александра Винника в июле 2017 года. Его подозревают в отмывании биткоинов на 4 млрд долларов.

Арест был произведен по запросу США. Домен btc-e.com был заблокирован ФБР , пользователи потеряли часть денег. Вскоре Россия возбудила против Винника дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Позднее подключилась и Франция, где россиянина заподозрили в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы.

И США, и Россия, и Франция отправили запросы на экстрадицию Винника, все запросы Греция удовлетворила. Однако Винника до сих пор никуда не отправили. Сам он вину не признает и утверждает, что был техническим специалистом, а не владельцем.

После того как криптобиржа перезапустилась под брендом Wex, руководство обещало рассчитаться по долгам BTC-E. Что пошло не так? Мнение сооснователя платформы для криптофондов TokenBox Владимира Смеркиса

Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «Было достаточно много претензий у инвесторов, а у части инвесторов не было доступа к своим биткоинам, своим средствам, которые обосновались на бирже. После того как Васильев начал продавать свой проект и биржа преобразовалась в Wex, курс, в частности биткоина, очень сильно разнился с курсами основных биржа, доверия к этой бирже было не очень много. Однако я думаю, что было около полутора лет для того, чтобы урегулировать с правоохранительными органами эти вопросы, если таковые были, и для нас несколько странно, что только сейчас произошло задержание, и не очень ясно, какие претензии. Потому что в сообщениях, BBC в частности, нет конкретики о том, с чем связаны претензии к Васильеву. Однако вопросов к его персоне и к биржам, и BTC-E, и бирже Wex, было достаточно много на протяжении последних двух лет. Дело в том, что многие криптобиржи показывают объемы торгов, но этим объемам не все криптотрейдеры доверяют, потому что эти объемы могли быть просто раздуты. Среди сообщества эта биржа не пользовалась сильной популярностью, не входила в топ-10 бирж, наверное, и вызывала много вопросов. Я думаю, что это задержание, это происшествие сильно на курс биткоина, например, или сильно на крипторынок не повлияет».