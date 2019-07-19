Финансовый рынок: чего ждать на следующей неделе

Грядущая неделя ожидается относительно спокойной для рубля, хотя и некоторые события, способные повлиять на курс российской национальной валюты, все же будут иметь место.

В понедельник станут известны официальные результаты выборов в Верховную раду Украины . Ожидается, что большинство голосов получит партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», а оппозиция придет лишь второй. Если результаты голосования будут отличаться от этого прогноза, это может повлиять на обменный курс рубля.

Большая часть влияющих на валютный рынок событий будет происходить в Европе. Во вторник Еврокомиссия опубликует индекс уровня доверия потребителей стран еврозоны за июль. В Великобритании станет известно, кто займет пост премьер-министра: бывший министр иностранных дел Борис Джонсон , или действующий министр иностранных дел Джереми Хант . Для рынка будет иметь значение не столько имя победителя, сколько его отношение к брекзиту и способность довести этот процесс до конца. В среду будет опубликован предварительный индекс деловой активности Markit за июль. Ожидается, что он снизится, что окажет негативное влияние на курс евро. А вот решение Европейского Центрального Банка по поводу процентной ставки в четверг, по всей видимости, на курс евро не повлияет, так как по прогнозам ставка останется нулевой.

Что касается российского рубля, то для него наиболее важным днем станет пятница, когда совет директоров Банка России обнародует свое решение по ключевой процентной ставке. Предположительно ставка будет снижена на 0,25 п. п., до 7,25%. Это решение можно объяснить снизившимися темпами инфляции потребительских цен.

Также пятницу станут известны предварительные данные по ВВП США за второй квартал. Ожидается, что темпы его роста существенно замедлятся, что окажет негативное влияние на курс американского доллара.

Краткосрочное влияние на американскую валюту также может оказать отчет об объемах заказов на капитальные товары. Влияние на доллар будет зависеть от того, какими будут новости. Публикация этого отчета запланирована на четверг.

Неоднозначно выглядит ситуация на рынке черного золота. В конце текущей неделе нефть марки Brent подешевела более чем на 1%. Скорее всего, на рынок негативно повлияли новости о падающем спросе. Конфликт между США и Китаем замедляет темпы экономического роста и как следствие, понижает спрос на черное золото. Рубль, будучи зависимой от нефти валютой, отреагировал на снижение стоимости барреля предсказуемо, откатившись в район 63 руб/$.

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