Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.95
$
63.14
70.62
70.81
Прогноз
22.07 – 29.07
$
63.20
71.00
Индексы и котировки Brent
63.75
–0.19 Золото
1426.13
–0.03 РТС
1346.37
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
22.07
1.1216
+0.0007
09.07
1.1208
18.07
08.07

Нефть уверенно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке 

Прайм + ещё 140 4 часа назад
Фото: РИА Новости