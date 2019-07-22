Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
20.07
$
62.8666
+0.0380
€
70.7941
+0.1873
ММВБ
22.07 11:00
$
62.9925
+0.0175
€
70.6425
+0.0000
Forex
22.07 12:00
$
62.9886
+0.0061
€
70.6486
–0.0020
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.95
$
63.14
€
70.66
€
70.81
Прогноз
29.07 – 05.08
$
62.74
€
70.46
Индексы и котировки
Brent
63.75
–0.19
Золото
1426.13
–0.03
РТС
1346.37
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
22.07
1.1216
+0.0007
09.07
1.1208
18.07
08.07
Курс доллара: рубль растет к доллару
RT на русском
+
ещё 5
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 63,01 рубля.
Курс евро вырос на 4 копейки и составил 70,71 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Эксперт дал прогноз по курсу рубля в августе