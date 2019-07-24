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Нефть дорожает после данных о запасах сырья в США 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: Прайм
Мировые цены на нефть в среду вечером растут после публикации статистических данных по запасам данного сырья в США, инвесторы также обращают внимание на напряженность на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,74% — до 64,3 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25%, до 56,91 доллара за баррель.
В среду управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июля, уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 445 миллионов баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.
"Ураган Барри встряхнул данные второй недели, что снизило добычу и приостановило импорт, и привело к снижению почти на 11 миллионов баррелей", — считает директор Commodity Research в ClipperData Мэтт Смит (Matt Smith), чье мнение приводит агентство.
Ураган "Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана 13 июля, после чего его мощность стала снижаться, и ураган ослаб до уровня тропической депрессии. По сообщению агентства со ссылкой на американского морского регулятора бурения, ураган побудил нефтяные компании прекратить около 74% добычи на платформах США в Мексиканском заливе.
Участники торгов также обращают внимание на напряженность в регионе Ближнего Востока. В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, но не стремится к военной конфронтации и эскалации напряженности. При этом агентство добавляет, что военный советник президента Ирана заявил, что любое изменение в статусе Ормузского пролива, который Тегеран защищает, откроет дверь опасной конфронтации.
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Комментарии2
Рынки , Хасан Роухани , Мэтт Смит , Минэнерго , Reuters
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