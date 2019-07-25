Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины вырос в июне на 2,5% и составил 80,35 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.

«В течение июня в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 миллиарда долларов», — говорится в сообщении Минфина.

Задолженность в гривнах сократилась на 4,15 млрд и составила 2,1 трлн гривен. Из этой суммы внешние займы составляют 1,3 триллиона гривен, внутренние — 793 миллиарда гривен.