Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов 

Госдолг Украины вырос в июне на 2,5% и составил 80,35 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.
«В течение июня в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 миллиарда долларов», — говорится в сообщении Минфина.
Задолженность в гривнах сократилась на 4,15 млрд и составила 2,1 трлн гривен. Из этой суммы внешние займы составляют 1,3 триллиона гривен, внутренние — 793 миллиарда гривен.
Как пишет «Лента.ру», в конце мая золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2 млрд долларов из-за выплат по госдолгу. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявлял тогда, что Украина должна выплатить 5 млрд внешнего долга до конца текущего года.