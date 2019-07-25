Курс грузинского лари обновил антирекорд

Курс лари продолжает падать по отношению к европейской и американской валюте. 25 июля один доллар США стоит 2,9010 лари, евро — 3,2343, а британский фунт стерлингов — 3,6251.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии, 26 июля $1 будет стоить 2,9171 лари, €1 — 3,2496, £1 — 3,6452 лари.