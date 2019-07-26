Власти США призвали обладателей криптовалюты платить налоги

Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что за отказ предоставлять эти данные владельцы криптовалют будут облагаться штрафами.

Служба внутренних доходов надеется, что криптовалютчики серьезно отнесутся к данной рассылке.

Уточняется, что уже отправлены более чем 10 тыс. писем.

Кроме того, владельцы виртуальных валют получают по три варианта письма в зависимости от информации о получателе.

Ранее сообщалось, что хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио.