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Власти США призвали обладателей криптовалюты платить налоги 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что за отказ предоставлять эти данные владельцы криптовалют будут облагаться штрафами.
Служба внутренних доходов надеется, что криптовалютчики серьезно отнесутся к данной рассылке.
Уточняется, что уже отправлены более чем 10 тыс. писем.
Кроме того, владельцы виртуальных валют получают по три варианта письма в зависимости от информации о получателе.
Ранее сообщалось, что хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио.
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