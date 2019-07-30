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Акции «Яндекса» подорожали на 4% 

News.ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Цена одной бумаги составила 2540 рублей на 11:34 по московскому времени 30 июля.
Днём ранее стоимость ценных бумаг интернет-компании снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже — до 2423 рублей на 10:15 по московскому времени.
Как сообщал News.ru, котировки разработчика снижаются после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении в 20% на иностранное владение сетевыми ресурсами, значимыми для РФ, при этом нарушение нормы будет грозить запретом на рекламу.
Представители «Яндекса» выступили против документа, заявив, что новые правила разрушат интернет-бизнес в РФ и не оставят шансов для конкуренции с мировыми гигантами.
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Рынки , Компании , Госдума , Яндекс , Московская биржа
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