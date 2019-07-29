Биржи Европы колеблются, FTSE 100 растет на корпоративных новостях

Основные фондовые европейские индексы в понедельник не показывают единой динамики, трейдеры ожидают новый раунд торговых переговоров между США и КНР, при этом британский FSTE 100 поддерживается новостями о сделках Just Eat и Лондонской фондовой биржи (LSE), а также ослаблением фунта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,15% — до 7635,99 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,08%, до 5605,83 пункта, немецкий DAX — рос на 0,01%, до 12420,64 пункта, минутами ранее показатель снижался.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с торговлей между США и КНР. Новый, двенадцатый раунд торговых переговоров между странами пройдёт в Шанхае 30-31 июля. "Ожидания США были достаточно сдержанными, и наилучший сценарий — это возвращение к тому месту, где переговоры находились в мае", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Oanda Альфонсо Эспарзы (Alfonso Esparza).

Британский FTSE 100 демонстрирует при этом заметный рост. Так, бумаги британского сервиса по доставке еды Just Eat подскочили в цене на 26% после того, как компания подтвердила договоренность по условиям о возможном слиянии с нидерландской Takeaway.com. Акции LSE дорожают на 14% после того, как биржа подтвердила, что ведет переговоры о покупке Refinitiv Holdings за 27 миллиардов долларов.

Поддерживает торги и ослабление фунта стерлингов. Валюта дешевела к доллару на 0,4%, а ослабление фунта благоприятно сказывается на стоимости компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах. Позднее на неделе, 1 августа, также запланировано заседание Банка Англии.

Несколько сдерживает торги слабая отчетность концерна Heineken. Так, компания отчиталась о снижении чистой прибыли за первые шесть месяцев текущего года, а операционная прибыль за период увеличилась слабее прогнозов аналитиков. Бумаги Heineken дешевеют на 4,6%.