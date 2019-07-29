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Курс фунта к доллару достиг двухлетнего минимума 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: News.ru
Обменный курс фунта стерлингов к доллару достиг минимальной отметки с марта 2017 года. По предварительным данным, причиной падения стоимости стала негативная реакция бизнеса на подготовку правительством Бориса Джонсона жёсткого Brexit.
По информации газеты The Independent, 29 июля за £1 на валютном рынке Лондона давали $1,2318. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает, что королевство должно приготовиться к ведению финансовых операций на основе существующих тарифов Всемирной торговой организации.
Ранее News.ru сообщал, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек — до 63,44 рубля. Курс евро вырос на шесть копеек — до 70,56 рубля.
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Рынки , Другое , Экономика , Борис Джонсон , ВТО , МИД , Московская биржа
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