Фунт стерлингов упал до минимума с марта 2017 года на фоне возросшего риска Brexit без сделки

Курс фунта стерлингов упал до самого низкого уровня более чем за два года, поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон активизировал подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения, сообщает Bloomberg. Фунт стерлингов упал по отношению ко всем валютам G10, поскольку различные члены команды Джонсона заняли жесткую позицию.

Министр финансов Саджид Джавид заявил, что он активизирует подготовку Казначейства к Brexit без сделки. Майкл Гоув , которому в правительстве поручено координировать Brexit, написал в The Sunday Times, что правительство теперь "работает над предположением", что переговоры с ЕС потерпят неудачу.

Курс фунта стерлингов опустился на 0,4% до $1,2332 по состоянию на 9:05 в Лондоне (11:05 мск), достигнув минимума с марта 2017 года. К 13:40 мск фунт снижался на 0,45% до $1,2324.

Фунт стерлингов демонстрирует худшую динамику среди валют G10 в этом месяце, поскольку инвесторы готовятся к риску Brexit без сделки и всеобщих выборов. Morgan Stanley ожидает, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения фунт стерлингов упадет и достигнет паритета с долларом.

Как сообщали "Вести. Экономика", Джонсон, активный сторонник Brexit, пообещал вывести Великобританию из блока с соглашением или без соглашения к 31 октября.

По мнению многих инвесторов и экономистов, "жесткий" Brexit без сделки создаст шок для мировых рынков и приведет пятую по величине экономику мира к рецессии.

У нового премьер-министра есть менее 100 дней, чтобы договориться о новой сделке по Brexit с Европейским союзом, прежде чем Великобритания покинет блок в конце октября. Между тем, ЕС заявил, что не будет пересматривать сделку по Brexit, заключенную в ноябре.