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Бумаги компаний РФ в основном дорожают на бирже в Лондоне 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) во вторник демонстрируют в основном положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.51 мск GDR "Газпрома" дешевели на 0,85% — до 7,34 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,23%, до 32,95 доллара. Бумаги "Роснефти" росли в цене на 0,07% — до 6,68 доллара, "Лукойла" — снижались на 0,23%, до 79,82 доллара. Бумаги "Новатэка" дешевели на 0,09% — до 212 долларов.
Расписки ВТБ дорожали на 0,07% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 0,2%, до 14,93 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,5% — до 20,1 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,02% — до 22,73 доллара, "Северстали" — на 0,68%, до 16,23 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,04%, до 23,79 доллара.
Цена GDR "Магнита" росла на 0,64% — до 14,65 доллара, "Ленты" — на 0,15%, до 3,31 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,18%, до 3,79 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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