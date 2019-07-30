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Антироссийские акции уронили грузинский лари 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Курс доллара в коммерческих банках Грузии во вторник преодолел психологический барьер и составил три лари. В правительстве объяснили девальвацию национальной валюты начавшимися в июне антироссийскими протестами, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, зампред парламентского комитета по экономике Мириан Циклаури от правящей «Грузинской мечты» объяснил девальвацию лари в том числе и начавшимися в июне антироссийскими протестами в Тбилиси, которые вылились во внутриполитический кризис.
По словам Циклаури, цель оппозиции — «создать ощущение дестабилизации, что напрямую бьет по экономике».
«Сектор туризма получил чувствительный удар. Акции создали ощущение нестабильности, в такую обстановку турист не приедет», — сказал Циклаури Общественному ТВ.
Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе связал происходящее с «внешним шоком». По его словам, это связано с падением туристического потока. Гвенетадзе также пообещал, что Нацбанк вмешается, «если курс лари скажется на инфляции».
Телекомпания «Рустави-2» сообщает о «панике на валютных рынках», росте цен на безнин, продукты питания и товары первой необходимости.
Ранее Грузия признала, что от российских ограничений на авиасообщение и туризм потеряла как минимум 750 млн долларов.
Отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.
28 июля в Грузии на митинг за восстановление отношений с Россией вышли десятки тысяч грузин.
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Рынки , Видео , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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