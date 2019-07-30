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Количество микрозаймов в России начало сокращаться 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: ТАСС
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
По их данным, во втором квартале текущего года оно сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем микрозаймов уменьшился на 2%, передает ТАСС.
Из сообщения следует, что во втором квартале текущего года было выдано 4 млн микрозаймов на общую сумму в 53,7 млрд рублей.
«Оба этих показателя неуклонно росли с третьего квартала 2017 года и впервые за все это время претерпели снижение, которое составило 15% и 2% соответственно по сравнению с данными второго квартала 2019 года. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов, во втором квартале 2019 года она составила 13290 рублей», — говорится в сообщении.
В нем также отмечалось, что теперь микрофинансовые организации перестают выдавать займы «до зарплаты» (до 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей) и работают в направлении более долгосрочных кредитных продуктов. Так займы становятся менее подвержены кредитному риску и риску мошенничества, ради компенсации которых микрозаймовые организации вынуждены поддерживать высокие ставки.
При этом ранее сообщалось, что в июне 2019 года сумма микрозаймов выросла по сравнению с прошлым годом.
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Рынки , ИТАР-ТАСС
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