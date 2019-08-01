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07.07
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 6
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 28 коп. — до 63,91 рубля.
Курс евро увеличился на 4 коп. и составил 70,54 рубля.
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