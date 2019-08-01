Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 28 коп. — до 63,91 рубля.

Курс евро увеличился на 4 коп. и составил 70,54 рубля.