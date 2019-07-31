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Валюта Грузии обновила свой антирекорд 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно новому обменному курсу, установленному Национальным банком Грузии в среду, валюта страны обесценилась, достигнув отметки 2,97 лари за доллар и обновив свой рекорд по падению.
В течение довольно длительного времени лари колебался в районе 2,68-2,70 за доллар. В начале месяца он начал обесцениваться и к 10 числу достиг отметки 2,9 лари за доллар, поставив антирекорд, передает ТАСС.
Чуть позже, после короткой стабилизации, курс снова начал падать: сначала валюта стала торговаться по 2,93 за доллар, а со вторника — по 2,95 за доллар. В коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс доллара по отношению к лари достиг в среду отметки в 3,03.
Вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили напомнил журналистам, что главной причиной падения лари стал введенный с 8 июля временный запрет на прямое авиасообщение с Россией, из-за которого в разгар летнего сезона существенно сократилось количество туристов. Он подчеркнул, что если лари продолжит обесцениваться, то регулятор прибегнет к валютным интервенциям, а также ужесточит монетарную политику.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Валюта Грузии обновила свой антирекорд Евро поднялся выше 71 рубля Антироссийские акции уронили грузинский лари
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Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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