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Комитет сената США проголосовал за введение санкций против «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
США решили ударить по «Северному потоку — 2». 31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против российского газового проекта. Ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода, тех, кто сдает в аренду или обеспечивает техническую поддержку и страхование судов для строительства «Северного потока — 2». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Газета.Ru: последние новости
Определена дата запуска "Северного потока – 2" Курс грузинского лари достиг рекордного падения Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года
Рынки , Сенат США , Газета.Ru
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