США решили ударить по «Северному потоку — 2». 31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против российского газового проекта. Ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода, тех, кто сдает в аренду или обеспечивает техническую поддержку и страхование судов для строительства «Северного потока — 2». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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Комитет сената США проголосовал за введение санкций против «Северного потока — 2»
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