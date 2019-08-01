Эксперты рассказали, какие «черные лебеди» могут обвалить рубль в августе

Август является традиционно сложным для рубля периодом, и в ближайший месяц валюта РФ может подвергнуться нескольким шокам, главные из которых санкционные и нефтяные. Они способны девальвировать рубль сразу на 10%, а впоследствии и более, считают некоторые опрошенные РИА Новости эксперты.

Впрочем, прилет так называемых "черных лебедей" — событие маловероятное, и аналитики больше склоняются к ожиданиям незначительного изменения курса рубля в последний месяц нынешнего лета.

Санкционные шоки

В текущих условиях инвесторы предпочитают относиться к риску введения санкций в отношении российского госдолга и крупных игроков банковского сектора РФ с высокой инертностью, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Однако данный риск все еще сохраняет свою актуальность, и надежды рынка на то, что любые санкционные действия в отношении РФ со стороны конгресса США будут блокироваться президентом Дональдом Трампом , могут быть быстро развеяны, говорит он.

"Поводом могут стать, например, очередные обвинения РФ в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Санкции на российский госдолг и запреты долларовых расчетов для крупных российских банков могут отправить рубль в достаточно широкий девальвационный канал 75-85 рублей за доллар", — сказал Покатович.

Сейчас в США, по всей видимости, идет торг относительно вопроса санкций в отношении госдолга России, так что вероятность скорого принятия решения не очень высока, хотя вообще это может произойти в любой момент, рассуждает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Однако в августе могут быть приняты другие санкции (против бизнесменов, как в апреле 2018 года или санкции "за Скрипалей"), а рынки данный шаг будут трактовать как повышение шансов на санкции по госдолгу и другим чувствительным экономическим вопросам. В общем санкции, даже на первый взгляд безобидные, могут сильно напугать российские рынки", — сказал он.

Введение новых санкций США окажет мощное давление на курс рубля, доллар при этом начнет торговаться в диапазоне 65-70 рублей, оценил перспективы Константин Кочергин из банка "Восточный".

В условиях санкционных рисков возможен сценарий развития событий, который был реализован в прошлом году, когда курс рубля рухнул в течение несколько дней сразу на 10% на опасениях роста введения новых санкций, резюмировал Гельды Союнов из Альфа-банка

Обвал нефти из-за Китая, Ирана и Brexit

"В условиях увеличения добычи в США и некоторых других странах на рынке может появиться избыточное предложение, которое способно продавить котировки в район 50 долларов за баррель сорта Brent, а при худшем сценарии и в район 40 долларов", — оценил он.

"Такой одномоментный резкий рост неизбежно приведет к скорому обвалу котировок, например на фоне сомнений в действенности американо-китайских торговых переговоров. Кроме того, сейчас актуализировался сценарий "жесткого" Brexit. Он бьет по экспортоориентированной экономике Германии, а Россия, как поставщик сырья, может пострадать из-за падения спроса на энергоресурсы", — добавил эксперт.

Начало переговоров США с Ираном (и соответственно ослабление прямых и косвенных ограничений на поставки иранской нефти) может привести к снижению цен на нефть до уровня 55 долларов за баррель, соответственно, курс доллара "уйдет" выше 65,5 рубля, а евро — к 73 рублям, оценил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Возможный срыв торговых переговоров США с Китаем приведет к резкому пересмотру перспектив глобального роста, что вызовет снижение цен на нефть; повышение тарифов на китайские товары, поступающие в США, спровоцирует ускорение инфляции и может лишить ФРС возможности далее снижать учетную ставку. В этом случае я ожидаю укрепления доллара до отметки 67 рублей, евро будет выше 74 рублей", — сказал эксперт.

Если лебеди собьются с пути

Впрочем, в отсутствие шоковых событий будет реализовываться базовый сценарий, в соответствии с которым на горизонте августа не ожидается резкого изменения ситуации на валютном рынке РФ, полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка

"С одной стороны, сезонность счета текущих операций играет уже против рубля, а в конце июля-начале августа инвесторам-нерезидентам российских акций перечисляются последние дивиденды (часть из которых может быть конвертирована в валюту). С другой, на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС внешний фон для всей группы валют развивающихся стран в последние недели умеренно-позитивный", — добавил он.

Если ни один из "черных лебедей" не прилетит, курс рубля к 1 сентября будет незначительно ниже, чем сейчас, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Если в августе все будет спокойно, к 1 сентября доллар будет находиться в коридоре 63-63,8 рубля, а евро — 70,1-71 рубля, оценил перспективы Манько из РИА Рейтинг.

В отсутствие шоков в краткосрочной перспективе курс доллара будет формироваться вблизи уровней 64-66,5 рубля, евро — вблизи 72-74,5 рубля, полагает Покатович.