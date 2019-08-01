Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
63.60
70.61
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.90
71.18
Индексы и котировки Brent
61.04
+0.16 Золото