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Курс доллара: насколько может снизиться курс рубля к концу года 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Reuters
Курс российской валюты в ближайшее время будет следовать за конъюнктурой мировых рынков и болезненно реагировать на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. Существенным фактором влияния на рубль будет и дальнейшее стремление Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Сейчас начинают реализовываться внешние риски (неготовность ФРС быстро смягчать монетарную политику и очередной раунд эскалации торгового конфликта между США и Китаем), из-за которых происходит глобальное "бегство в качество", сопровождающееся коррекцией цен на сырьевые товары и усилением оттока капитала с развивающихся рынков, указывают аналитики Райффайзенбанка.
По их мнению, реализация этих рисков, раньше казавшихся "хвостовыми", может привести к более быстрому, чем предполагалось ранее, возвращению курса рубля к своему справедливому значению (избыточное укрепление рубля в первом полугодии помимо сезонности было вызвано гигантским притоком нерезидентов в ОФЗ, сворачиванием темы новых санкций против РФ и торговым перемирием, то есть весь позитив, который мог произойти в отношении рубля, реализовался).
"Принимая во внимание эти факторы, курс рубля имеет достаточно высокие шансы уйти выше 67 рублей за доллар до конца этого года", — прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.
Рыночные ожидания снижения процентной ставки ФРС существенно выросли после объявления новых тарифов в отношении импортируемой в США китайской продукции, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург".
Рынок считает, что ФРС будет вынужден пойти на существенное смягчение денежно-кредитной политики для борьбы с последствиями торговых войн, отмечают они. По мнению аналитиков, теперь реакция ФРС и ее готовность снижать ставку будут основными факторами, влияющими на рынки.
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Комментарии1
Рынки , ФРС , Райффайзенбанк Австрия , Банк "Санкт-Петербург" , Доллар
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