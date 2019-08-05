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Биржи АТР продолжают снижаться на торговых опасениях 

Прайм + ещё 2 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник сохраняют негативную динамику конца прошлой недели на фоне усиления торговых опасений после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести с сентября новые пошлины в отношении импорта из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,81% — до 2844,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 1533,08 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,89%, до 26140,72 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 2,36% — до 20588,53 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,04%, до 1957,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 1,76%, до 6649,5 пункта.
Участники торгов продолжают с пессимизмом отыгрывать заявления Трампа, который в минувший четверг заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.
"Сейчас все распродается. У нас нет никаких оснований ожидать прекращения распродаж, пока мы не увидим каких-либо решительных действий по поддержке юаня. Наш текущий прогноз состоит в том, что вряд ли торговый спор разрешится в ближайшее время", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).
Дополнительное давление на биржевой индекс Гонконга оказывают внутренние новости. Так, в понедельник утром протестующие в Гонконге заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором уже отменены боле 100 рейсов.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Прайм: последние новости
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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