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10.07
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 4
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.
Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.
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