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Биржи Европы падают на 2% на фоне эскалации торгового конфликта США и КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в понедельник падают на 2% после сообщений о новых импортных пошлинах США на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,98% — до 7260,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,04%, до 5249,52 пункта, немецкий DAX — на 1,74%, до 11665,52 пункта.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении Вашингтона с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ заявила, что в таком случае будет вынуждена принять ответные меры.
Усиление торговой напряженности снижает спрос инвесторов на рисковые активы, оказывая давление на мировые фондовые рынки. Биржи Азии в понедельник снизились на 1,5-2,8%.
Акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc дешевеют на Лондонской бирже на 3% после сообщения об уходе в отставку генерального директора Джона Флинта.
Негатива рынкам добавляет и слабая статистика. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле опустился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне, как и ожидалось. При этом индекс деловой активности в сфере услуг в регионе оказался хуже ожиданий. Ниже прогнозов оказались также оба индекса в Германии, крупнейшей экономики Европы.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп
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