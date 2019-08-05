Санкции наступают: что ждет рубль

Новость о введении США очередных санкций против России привело к ослаблению российской валюты. Укреплению курса не способствует торговый конфликт между Китаем и США, который давит на нефтяные цены. Хотя аналитики и не видят панических настроений на рынках, но последние новости очень насторожили инвесторов. По экспертным оценкам курс рубля может упасть до конца года до 67-69 рублей за американскую валюту.

Новые санкции против России вступят в силу 26 августа. Минфин США накануне обнародовал дату вступления в силу второго пакета санкций против нашей страны. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на минфин США.

Сергея Скрипаля. Отмечается, что ограничительные меры будут введены из-за якобы причастности России к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ

Напомним, новые санкции США накладывают ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ.

Кроме того, в рамках вводимых ограничений США выступают «против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд ».

Новые санкции будут действовать как минимум год.

После того, как санкционная риторика вновь вернулась на российский рынок, рубль заметно ослаб.

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Курс евро пробил отметку в 72 рубля.

«По итогам прошлой недели рубль потерял против доллара 3,4%», — говорит Михаил Поддубский, главный аналитик «Промсвязьбанка».

Эту неделю рубль начал с умеренного укрепления. Так, на валютной секции московской биржи доллар США торгуется ниже 65 рублей.

По данным на 13.12 мск курс доллара составил 64,94 рубля.

Впрочем, курс евро все-таки пока что торгуется на бирже выше отметки в 72 рубля.

Согласно данным официальных торгов ЦБ, курс евро вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля.

Доллар США поднялся до отметки в 65,0546 рублей, увеличившись на 41,23 копейки.

Кроме уже объявленных санкций, на российскую валюту также давят снижающиеся цены на нефть.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1%. По данным межконтинентальной биржи Intercontinental Exchange (ICE), цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,18% — до $61,17 за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизилась на 1,04% — до $55,09 за баррель.

По данным на 13.26 мск цены на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,95% до уровня $61,30.

В августе аналитики ожидают движение цен на нефть в широком диапазоне — $62-67.

Это — продолжающаяся реакция на эскалацию торгового конфликта между США и КНР, говорят эксперты.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ожидают новых антирекордов у рубля — падение валюты может продолжиться до конца года.

Хотя панических настроений на рынке не наблюдается, санкции очень сильно насторожили инвесторов, говорят они.

«Важно отметить, что под санкции не попали ОФЗ, в которые иностранные фонды преимущественно вкладывают деньги, в острой необходимости во внешних валютных заимствованиях, особенно в свете того, что валютный ФНБ (Фонд национального благосостояния) достиг 7% ВВП, у Минфина нет. Тем не менее, новые санкции потенциально снижают объемы притока валюты в страну и косвенно могут затронуть и корпоративные размещения, для которых суверенные выпуски являются бенчмарком» — говорит Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Многое будет зависеть и от того, как поведут себя европейские инвесторы.

На них санкции США формально не распространяются, но они могут задуматься о целесообразности инвестирования в российские суверенные евробонды, отмечает он. Вполне возможно, что к санкциям присоединится, например, Великобритания.

«Также интересно, какую оценку дадут санкциям международные рейтинговые агентства. Например, этой темы может коснуться Fitch, который должен будет сообщить о новостях — изменении или не-изменении рейтинга РФ на этой неделе», — говорит Суверов.

При этом в любом случае прогнозы для российской валюты не самые благоприятные.

«С переходом рубля в новый диапазон после длительного периода укрепления говорит о сохранении понижательных рисков для нашей валюты, и появление дополнительного негативного фактора — к примеру, возобновление распродаж на нефтяном рынке — доллар может рвануть к новым вершинам, особенно если с санкционного фронта продолжат поступать тревожные сигналы. Для улучшения технической картины по рублю потребуется как минимум возвращение доллара под отметку 64,50 руб», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Ранее валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что к концу 2019 года доллар будет стоить 69 рублей. То есть за оставшиеся полгода российская валюта потеряет 9% стоимости.

Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал до этого рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый сделался пессимистом.