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Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами 

Газета.Ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что замедление темпов роста экономики страны в первой половине 2019 года связано, в том числе, с ослаблением мировой экономики на фоне торговых войн. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что торговые войны будут сильно бить по мировой экономике, динамике промышленности и ценам на сырье.
"Один из факторов замедления экономики в первом полугодии — это слабость мирового экономического роста", — сказал Орешкин.
При этом он отметил, что фактор этот «не главный», но влияющий на динамику.
Ранее сообщалось, что золото подорожало на фоне снижения на фондовых рынков, а также торговой войны США и КНР.
Газета.Ru: последние новости
Орешкин: Минэкономразвития ожидал ослабления рубля ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5% Курс евро превысил 72 рубля
Рынки , Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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