Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что замедление темпов роста экономики страны в первой половине 2019 года связано, в том числе, с ослаблением мировой экономики на фоне торговых войн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что торговые войны будут сильно бить по мировой экономике, динамике промышленности и ценам на сырье.

"Один из факторов замедления экономики в первом полугодии — это слабость мирового экономического роста", — сказал Орешкин.

При этом он отметил, что фактор этот «не главный», но влияющий на динамику.

Ранее сообщалось, что золото подорожало на фоне снижения на фондовых рынков, а также торговой войны США и КНР.