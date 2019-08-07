Обвал рубля стал ожидаемым для властей

Резкое снижение курса рубля не стало неожиданностью для правительства, заявил министр экономического развития Максим Орешкин , которого цитирует ТАСС.

«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, — он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65-66 [рублей за доллар], на который мы сейчас де-факто и вышли», — отметил Орешкин.

По его словам, нынешний курс можно назвать оптимальным: «То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета».