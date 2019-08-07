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Обвал рубля стал ожидаемым для властей 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Резкое снижение курса рубля не стало неожиданностью для правительства, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует ТАСС.
«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, — он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65-66 [рублей за доллар], на который мы сейчас де-факто и вышли», — отметил Орешкин.
По его словам, нынешний курс можно назвать оптимальным: «То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета».
В начале августа курс рубля опустился с 63 до 65,6 рубля за доллар. На момент публикации котировки российской валюты на Московской бирже равнялись 65,3 рубля за доллар.
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Рынки , Экономика , Максим Орешкин , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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