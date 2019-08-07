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Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг — РИА Новости. России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже 60 долларов. Но здесь этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики", — сказал Орешкин.
Мировые цены на нефть практически безостановочно падают с 1 августа, когда обострилась торговая война США и Китая. В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже психологической отметки в 60 долларов, а уже во вторник был пройден вниз и уровень в 59 долларов, под который котировки не опускались с 14 января.
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Рынки , Экономика , Максим Орешкин , РИА Новости
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