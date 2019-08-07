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Китай решил «подразнить» США 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Народный банк Китая вновь понизил курс национальной валюты. Юань к доллару опустился на 313 базисных пунктов, до отметки 6,9996 юаня. Это минимальное значение с 15 мая 2018 года. Об этом пишет агентство «Синьхуа».
Китайский регулятор понижает курс юаня к доллару пятый рабочий день подряд. С понедельника, 5 августа, на фоне эскалации торгового противостояния с США китайская национальная валюта опустилась до минимума с 2008 года. На открытии торгов в начале недели китайская валюта преодолела психологическую отметку в семь юаней за доллар.
Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты после решения США с 1 сентября ввести пошлины на оставшийся китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов. Минфин США назвал Китай валютным манипулятором и заявил, что будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», которое Пекин получает из-за снижения курса своей валюты к доллару.
Слабый юань был одной из главных претензий американского президента Дональда Трампа к Китаю. В Вашингтоне считают, что ослабление китайской валюты приводит к тому, что цены на экспортные товары из КНР становятся несправедливо низкими, что наносит ущерб иностранным конкурентам, увеличивая положительное сальдо торгового баланса Китая.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Казначейство США , Международный валютный фонд , Центральный банк России , Синьхуа
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