Нефть «потянула» рубль на дно 

Рубль ослабил позиции к доллару и евро на фоне падения цен на нефть, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на данный Московской биржи.
После утреннего роста рубль начал снижаться, потеряв к середине дня 12 копеек к доллару и 28 копеек к евро.
Так, в ходе торгов доллар стоил 65,39 рубля, евро — 73,39 рубля.
По мнению экспертов, на ослабление российской валюты повлияло падение нефтяных цен. Нефть марки Brent подешевела на 3% до 57,14 долларов за баррель.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал текущее снижение курса рубля ожидаемым.
«Скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям», — приводит слова Орешкина «Интерфакс».