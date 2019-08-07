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Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов впервые с 4 января 

Ридус 3 часа назад
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 5,12%, достигнув показателей в 55,92 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 21:24 по московскому времени.
Так низко цена на нефть в прошлый раз фиксировалась 4 января 2019 года. Тогда она падала ниже 56 долларов за баррель.
Снижение котировок нефтяных фьючерсов повлекло за собой рост на 0,41% курса доллара по отношению к рублю на Московской бирже. Сейчас он равняется 65,54 рубля. На 0,57% вырос и курс евро — до 73,52 рубля.
Накануне снижение цены на нефть не превышало 2%. Аналитики связывают это с торговым конфликтом между Соединенными Штатами и Китаем.
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Рынки , Московская биржа
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