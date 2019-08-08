Снова деревянный: у рубля могут начаться проблемы

За последний год рубль справедливо снискал славу финансового феномена. Несколько волн экономических санкций, ограничения по долговым инструментам, а главное — стабильно ухудшающаяся ситуация в экономике страны, не смогли сколь-нибудь существенно повлиять на обменный курс российской валюты.

Все эти факторы, эпизодически отражались на состоянии рубля, но при этом не имели возможности нарушить феноменальную стабильность его курса. И это не могло не внести сумятицу в ряды экспертов, прогнозы которых о скором падении так и остались несбывшимися.

Конец стабильности?

К сожалению, любая стабильность непостоянна, и рано или поздно ей приходит конец. Вполне возможно, что грядет конец и стабильности рубля. По крайней мере, этой мыслю пронизан вчерашний обзор аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. По их мнению, угрозой для курса рубля является усугубившееся на днях снижение мировых цен на нефть. Долгое время нефтяные котировки являлись едва ли не главным фактором, определяющим курс рубля. Однако из-за так называемого бюджетного правила и жесткого контроля за курсом со стороны ЦБ , их колебания были не в состоянии сколь-нибудь существенно вывести рубль из равновесия.

Однако Попов и Минко считают, что наибольшие риски исходят именно от нефтяного рынка. И похоже, не напрасно.

Если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится, даже невзирая на эффект бюджетного правила, полагают эксперты Sberbank CIB.

Что на сей раз не так?

Проседания рынка нефти случались и раньше, почему же аналитики обеспокоились судьбой рубля именно сейчас? Очевидно, причина беспокойства в самих факторах, приведших к падению цен на нефть и в том, что объективно они несколько отличаются от тех, что имели место ранее.

Напомним, что во вторник эталонный сорт нефти brent подешевел до минимального значения с июня 2017 года. Торги октябрьскими фьючерсами на него на Лондонской бирже завершились на отметке $58,94. В среду распродажа нефтяных контрактов продолжилась и цены на brent, от которых рассчитывается стоимость российской нефти Urals, упали до $57.

Похожие провалы случались и раньше, но на сей раз экспертов настораживают вызвавшие их причины.

Многие годы российская валюта опиралась на крепкую нефть, поэтому снижение нефтяных котировок является стрессовым фактором для рубля, — пояснил «Ридусу» Дмитрий Александров , главный стратег УНИВЕР Капитал. — Опасную ситуацию вызвало сразу несколько факторов — обострение торговой войны между Китаем и США, после неудачных переговоров минувшей недели. Страны ввели взаимные ограничения, повлиявшие на мировую экономику. Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары, а вторая сторона конфликта рекомендовала своим бизнесменам отказаться от американской сельхозпродукции. На текущей неделе серьезно упал курс юаня, повлияв на рынки. Второй фактор — публикация доклада Минэнерго США о сокращении потребления нефти. Инвесторы обеспокоены возможным переизбытком топлива в 2020 году.

На сегодняшний день очевидно, что американо-китайский конфликт становится новым всепоглощающим фактором в мировой экономике, и его воздействие на нее будет только нарастать. Два «кита» сцепились между собой явно не на шутку, и последствия этой схватки ощутят на себе все и в первую очередь те, кто к ней никак не причастен.

Предаст ли рубль Минфин?

Как мы уже отмечали выше, в последнее время рубль был особо устойчив к внешним воздействиям, и его курс всецело контролировался ЦБ и Минфином. Может быть и на этот раз, они «погасят пожар» на рынке, залив его долларами из резервов?

Быть может да, а может быть и нет. И за это самое «нет» сегодня впервые говорят более значимые факторы.

Аналитики Sberbank CIB задаются вполне справедливым вопросом: если цена на нефть упадет ниже $50 за баррель, станут ли Минфин и ЦБ в соответствии с бюджетным правилом продавать валюту, в условиях падения цены нефти ниже заложенных в бюджет $41,6 за баррель? «С момента введения бюджетного правила в 2017 году подобного прецедента не наблюдалось, тем более что с 2014 года российские власти стремятся накапливать резервы и не любят их тратить», — пишут эксперты в своем обзоре.

Подобным вопросом задается и Дмитрий Александров.

Действующее бюджетное правило может нивелировать такие колебания, так как переизбыток доходов с 2014 года был направлен на покупку валюты, но в критической ситуации регулятор может включить обратный процесс, — полагает эксперт. — Однако за последние годы власти демонстрировали тенденцию к накоплению резервов. Показатель ниже $50 за баррель может негативно отразиться на российской валюте, так как она теряет важнейший фактор поддержки. Не нефтью единой

Беда, как известно, не приходит одна. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих тем, что против рубля одновременно могут сыграть сразу несколько факторов, при отсутствии одного главного, всегда игравшего на его стороне.

Риски для рубля связаны не только и не столько с нефтью, — пояснил «Ридусу» вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . — Действительно, в случае эскалации торговой войны между Китаем и США цены на энергоносители могут устремиться вниз. Но в настоящий момент корреляция между курсом рубля и котировками «черного золота» находятся на минимальных уровнях за всю постсоветскую историю.

По его мнению, большие риски для отечественной валюты несут новые санкции. Уже ясно, что новые запреты будут касаться покупок иностранцами российского госдолга.

Пока санкции носят точечный характер, но ясно, что они будут и дальше ужесточаться и рано или поздно дойдут до запрета долларового обращения для России (пример Ирана у всех перед глазами), — говорит Вязовский. — Инвесторы не могут не закладывать подобный риск в котировки рубля, а значит курс национальной валюты имеет все шансы в ближайшее время достигнуть уровня 70 рублей за один доллар США.

На сей раз все опасения, высказанные экспертами, выглядят более чем серьезно, и риск значительного падения курса рубля сегодня велик как никогда. Может ли что-то повлиять на этот прогноз?

Очевидно, что да. Если эксперты уделяют столь много внимания нефтяному рынку, они не могут не понимать, что он сегодня находится в зависимости от двух глобальных аспектов: уже рассмотренного нами противостояния между США и Китаем, играющего против высоких цен на нефть, и… ситуации вокруг Ирана. Судя по последним новостям, Исламская республика явно активизировалась в Персидском заливе. Это уже почувствовали на себе британские и саудовские владельцы танкеров. Тегеран располагает реальными возможностями блокировки движения танкеров в Ормузском проливе, что способно в одночасье взорвать весь мировой нефтяной рынок. Если это произойдет, то цены на нефть взлетят до недостижимых высот, даже если США и Китай обложат друг друга заградительными пошлинами на все, вплоть до туалетной бумаги.