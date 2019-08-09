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Трамп передумал ронять доллар 

Lenta.ru + ещё 4 39 минут назад
Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп объявил, что не намерен выступать за девальвацию доллара на фоне нарастающего торгового и валютного противостояния с Китаем. Его слова приводит Bloomberg.
«Нет, нам не потребуется этого делать», — так Трамп ответил на вопрос о возможном ослаблении. Он добавил, что доллар — самая надежная валюта в мире. «Мы располагаем стандартом для всего мира», — заключил глава США.
В четверг, 8 августа, в своем Twitter американский лидер написал, что недоволен крепким курсом нацвалюты. «Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!» — отметил Трамп. По его мнению, курс необходимо ослабить. «Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее конкурировать», — подытожил президент.
В понедельник, 5 августа, юань упал до минимума с 2008 года и преодолел психологическую отметку в семь юаней за доллар. Белый дом посчитал это валютной манипуляцией. Это привело к обрушению американских рынков: за сутки они потеряли 700 миллиардов долларов.
О желании Трампа ослабить курс ранее сообщало агентство Reuters. Более дешевая валюта может стимулировать американскую экономику и, возможно, сыграет Трампу на руку в перспективе выдвижения на второй срок. Одновременно манипуляции с валютой могут поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и спровоцировать валютную войну.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ФРС , Bloomberg , Reuters
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