Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
13.08
$
65.4287
+0.1744
€
73.1231
+0.1035
ММВБ
15.08 13:00
$
66.3700
+0.1825
€
73.9925
+0.2025
Forex
15.08 13:00
$
66.5591
+0.3735
€
74.0886
+0.2865
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
65.90
€
73.81
€
73.50
Прогноз
19.08 – 26.08
$
64.65
€
73.16
Индексы и котировки
Brent
58.19
–0.39
Золото
1519.60
+0.08
РТС
1246.73
–0.46
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1153
+0.0077
31.07
1.1076
12.08
01.08
21.07
Курс евро: курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля
RT на русском
+
ещё 3
27 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара поднялся на 1,07 рубля — до 66,01 рубля.
Курс евро вырос на 1,02 рубля — до 73,56 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро
Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро
Рынки
,
Цена на нефть
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
«Черные лесорубы»: Россия поставила Китаю условие
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ищет газ в обход России
1
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Захарова отреагировала на желание США выйти из ВТО
1
США предрекли рецессию: что будет с рублем
92
Россияне рассказали о расходах на кредиты
2
Видео
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика
Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании
Другое
02:59
«Трамп перестарался в торговых войнах против КНР»
Экономика
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки
Статьи
00:45
Над россиянами нависла кредитная бомба
Личный счет
00:39
Цены на лекарства в РФ предложили кардинально изменить
Личный счет
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение