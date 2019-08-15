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Курс евро: курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля 

RT на русском + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара поднялся на 1,07 рубля — до 66,01 рубля.
Курс евро вырос на 1,02 рубля — до 73,56 рубля.
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Рынки , Цена на нефть , Евро , Доллар
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