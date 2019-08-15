Курс евро: курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара поднялся на 1,07 рубля — до 66,01 рубля.

Курс евро вырос на 1,02 рубля — до 73,56 рубля.