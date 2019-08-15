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Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5% 

BFM.RU + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Цена на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упала до отметки $58,23 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Внутридневное падение цен превысило 5%, сообщает РБК.
Спустя несколько минут нефть отыграла падение и вернулась к торгам на уровне $58,7–58,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до $54,28 за баррель.
Стремительное падение цен на нефть сорта Brent не связано с событиями на нефтяном рынке, а является следствием напряженной ситуации на финансовых рынках США, считает аналитик АКРА Василий Танурков. «Основная причина — распродажи на фондовом рынке США: во-первых, вчерашний рост и фондового рынка США, и нефти (вчерашний рост нефти был даже больше, чем сегодняшнее падение — все на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что введение новых пошлин на китайский импорт может быть отложено) выглядел необоснованным и чрезмерно оптимистичным, так что должна была быть коррекция», — сказал Танурков.
Он напомнил, что также «добавилась инверсия кривой доходности — ставки по двухлетним гособлигациям США впервые с 2007 года стали выше ставок по десятилетним, а это считается наиболее надежным опережающим сигналом рецессии». Дополнительным негативом для нефти стал рост запасов в США (при том что консенсус-прогноз предполагал их снижение), сказал эксперт.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Цена на нефть , Дональд Трамп
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