Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Отмечается, что цена нефти марки WTI опустилась ниже $55.

К настоящему моменту цена сентябрьских фьючерсов WTI составляет $54,32 за баррель.

При этом цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла отметки $58,57 за баррель.