Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
65.70
73.45
73.40
Прогноз
19.08 – 26.08
$
64.65
73.16
Индексы и котировки Brent
59.34
+0.10 Золото
1516.24
–0.12 РТС
1259.68
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1135
–0.0021
30.07
1.1156
11.08
31.07
19.07

Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55 

RT на русском + ещё 12 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Отмечается, что цена нефти марки WTI опустилась ниже $55.
К настоящему моменту цена сентябрьских фьючерсов WTI составляет $54,32 за баррель.
При этом цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла отметки $58,57 за баррель.
Ранее эксперт Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.
RT на русском: последние новости
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Аргентинская биржа рухнула на 38%
Рынки , Экономика , Владимир Климанов , Международный валютный фонд , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орешкин оценил выход США из ВТО1
На рынке США началась истерика43
Трамп отметил рост инвестиций в США
США довели Китай до рекордного обвала5
Курс доллара превысил 66 рублей2
Видео
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
02:59
«Трамп перестарался в торговых войнах против КНР»
Экономика
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи
00:45
Над россиянами нависла кредитная бомба
Личный счет
00:39
Цены на лекарства в РФ предложили кардинально изменить
Личный счет
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение