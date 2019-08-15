Фондовые торги в России открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 643 пункта. Индекс РТС вырос на 0,06% до отметки 1 260,41.