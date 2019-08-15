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Фондовые торги в России открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 643 пункта. Индекс РТС вырос на 0,06% до отметки 1 260,41.
«Мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка, а дальше его участники будут жадно ловить вновь поступающие новости с рынка глобального. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 610—2 665 пунктов, по индексу РТС — 1 245—1 270 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»Вадим Иосуб.
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Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
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