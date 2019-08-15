Российский минтай может потеснить китайский в Европе, считают эксперты

Российские производители при поддержке государства готовы потеснить Китай на европейском рынке минтая, такое мнение высказали в беседе с РИА Новости представители отраслевых ассоциаций.

По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в РФ вылов минтая в 2018 году составил 1,7 миллиона тонн, объем производства филе и фарша из него — 79,4 тысячи тонн и 13 тысяч тонн соответственно. С января по апрель текущего года, согласно статистике ФТС, объем экспорта продукции из минтая составил 479 тысяч тонн (плюс 12% по сравнению с прошлым годом).

"При поддержке государства отечественные рыбодобытчики готовы потеснить Китай на рынке минтая Европы", — считает президент АДМ Алексей Буглак. По его словам, увеличение объёмов производства продукции глубокой переработки отечественными рыбодобытчиками уменьшит объём поставок сырья в Китай, как следствие один из главных экспортных конкурентов России неминуемо уменьшит собственные объемы производства филе и фарша.

"АДМ предлагает на государственном уровне разработать и реализовывать национальную программу по продвижению и формированию конкурентоспособного имиджа российской рыбопродукции на мировых рынках. Кроме того, необходимо оказывать производителям поддержку в получении международной экологической сертификации", — сказал глава ассоциации.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев также уверен, что РФ сможет потеснить Китай на рынке Европы. "Если российские рыбаки увеличат производство продукции глубокой переработки из минтая до 270 тысяч тонн в год, они, во-первых, значительно увеличат поставки этой продукции в Европу, а, во-вторых, развитие собственной переработки в России приведет к уменьшенью поставок сырья в Китай", — сказал Зверев.