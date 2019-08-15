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Российский минтай может потеснить китайский в Европе, считают эксперты 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Российские производители при поддержке государства готовы потеснить Китай на европейском рынке минтая, такое мнение высказали в беседе с РИА Новости представители отраслевых ассоциаций.
По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в РФ вылов минтая в 2018 году составил 1,7 миллиона тонн, объем производства филе и фарша из него — 79,4 тысячи тонн и 13 тысяч тонн соответственно. С января по апрель текущего года, согласно статистике ФТС, объем экспорта продукции из минтая составил 479 тысяч тонн (плюс 12% по сравнению с прошлым годом).
"При поддержке государства отечественные рыбодобытчики готовы потеснить Китай на рынке минтая Европы", — считает президент АДМ Алексей Буглак. По его словам, увеличение объёмов производства продукции глубокой переработки отечественными рыбодобытчиками уменьшит объём поставок сырья в Китай, как следствие один из главных экспортных конкурентов России неминуемо уменьшит собственные объемы производства филе и фарша.
"АДМ предлагает на государственном уровне разработать и реализовывать национальную программу по продвижению и формированию конкурентоспособного имиджа российской рыбопродукции на мировых рынках. Кроме того, необходимо оказывать производителям поддержку в получении международной экологической сертификации", — сказал глава ассоциации.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев также уверен, что РФ сможет потеснить Китай на рынке Европы. "Если российские рыбаки увеличат производство продукции глубокой переработки из минтая до 270 тысяч тонн в год, они, во-первых, значительно увеличат поставки этой продукции в Европу, а, во-вторых, развитие собственной переработки в России приведет к уменьшенью поставок сырья в Китай", — сказал Зверев.
Он отметил, что российские рыбаки поставляют в Китай именно сырье — мороженый минтай, из которого китайские переработчики производят филе второй заморозки и экспортируют в Европу. По данным ВАРПЭ, поставки в 2018 году в Китай российского минтая составили 510,1 тысячи тонн, а сам Китай в 2018 году поставил в Евросоюз 160,1 тысячи тонн филе второй заморозки. "Но стоит учитывать, что одного только выпуска качественной продукции недостаточно, вся продукция должна иметь экосертификат. Наличие экосертификата — обязательное условие выхода российской продукции на рынки Европы", — подчеркнул президент ВАРПЭ.
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Комментарии
Рынки , Герман Зверев , ЕС , РИА Новости
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