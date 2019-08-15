Угроза рецессии посеяла панику на рынках

После небольшой паузы мировые рынки снова погрузились на дно. Ситуация как две капли воды напоминает прошлогодний обвал.

По итогам среды американские фондовые индексы потеряли в среднем по 3%.

Google и В красной зоне оказались акции всех более или менее значимых компаний. Такие гиганты, как Apple Amazon — все потеряли около 3%, а Exxon Mobil и вовсе 4%. Банковский сектор оказался еще в более глубоком минусе. От всплеска оптимизма, который наблюдался во вторник на фоне деэскалации торговой войны, не осталось и следа.

Падение проходило на фоне плохой макроэкономической статистики и тревожных сигналов с долгового рынка.

Массовое бегство инвесторов в безопасные активы привело к тому, что кривая доходности американских гособлигаций приняла вид инверсии, то есть короткие ставки оказались выше длинных. Это индикатор, который уже более 50 лет почти без сбоев предсказывает наступление рецессии.

К слову, аналогичная ситуация наблюдается и по другую сторону Атлантики — на рынке облигаций Великобритании.

На сырьевом рынке также царила крайне нервная обстановка. Цены на нефть в моменте теряли около 5%, а золото, наоборот, пользовалось спросом, прибавив более одного процента.

Стоит сказать, что текущий обвал как две капли воды напоминает падение прошлого года. Тогда в разгар снижения США и Китай объявили о торговом перемирии, после чего индексы взметнули вверх, однако позитива хватило лишь на одну сессию, после чего падение усилилось. Точно такую же картину мы видим и сейчас. К слову, в прошлом году долговой рынок также подавал, пусть и слабые, но все же сигналы грядущей рецессии.