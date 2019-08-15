Биржи АТР снижаются вслед за рынками США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,62% — до 2791,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1597,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,17% — до 25259,69 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,65% — до 20315 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,66%, до 6420,3 пункта. Торги на бирже Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,65%, до 1938,37 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы снизились в среду на 3% на фоне беспокойства инвесторов по поводу возможности рецессии экономики США. В среду в США произошла инверсия кривой доходности, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг. Инверсия кривой доходности считается признаком надвигающейся рецессии.