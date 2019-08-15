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Биржи АТР снижаются вслед за рынками США 

Прайм 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,62% — до 2791,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1597,63 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,17% — до 25259,69 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,65% — до 20315 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,66%, до 6420,3 пункта. Торги на бирже Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,65%, до 1938,37 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы снизились в среду на 3% на фоне беспокойства инвесторов по поводу возможности рецессии экономики США. В среду в США произошла инверсия кривой доходности, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг. Инверсия кривой доходности считается признаком надвигающейся рецессии.
"Риски рецессии экономики США возросли из-за агрессивной торговой политики Вашингтона в отношении Китая, наносящей ущерб остальному миру", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков DBS Group.
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