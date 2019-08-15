Богатейшие люди мира лишились десятков миллиардов

Десять богатейших людей мира потеряли 18 млрд долларов за день из-за нового падения на Уолл-Стрит.

Как сообщает Forbes , 14 августа американские фондовые индексы завершили торги падением на 3%. На этом фоне совокупное состояние самых богатых людей мира сократилось почти на 18 млрд долларов.

По итогам сессии 14 августа индекс Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, Nasdaq снизился на 3,02%, S&P 500 — на 2,93%.

В качестве причины падения эксперты называют тревожный сигнал на долговом рынке США. Доходность долгосрочных 10-летних казначейских облигаций оказалась ниже, чем доходность краткосрочных двухлетних бумаг, что считается надежным свидетельством скорого глобального кризиса.

Предыдущий «худший день» на американском фондовом рынке случился 5 августа. Тогда десять богатейших людей мира потеряли в совокупности 23 млрд долларов.