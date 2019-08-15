Богатейшие люди мира лишились десятков миллиардов 

Десять богатейших людей мира потеряли 18 млрд долларов за день из-за нового падения на Уолл-Стрит.
Как сообщает Forbes, 14 августа американские фондовые индексы завершили торги падением на 3%. На этом фоне совокупное состояние самых богатых людей мира сократилось почти на 18 млрд долларов.
Глава Amazon Джефф Безос обеднел на 3,5 млрд долларов, на 3,2 млрд долларов уменьшилось состояние создателя Facebook Марка Цукерберга. Председатель совета директоров концерна LVMH Бернар Арно потерял 3 млрд долларов.
По итогам сессии 14 августа индекс Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, Nasdaq снизился на 3,02%, S&P 500 — на 2,93%.
В качестве причины падения эксперты называют тревожный сигнал на долговом рынке США. Доходность долгосрочных 10-летних казначейских облигаций оказалась ниже, чем доходность краткосрочных двухлетних бумаг, что считается надежным свидетельством скорого глобального кризиса.
Предыдущий «худший день» на американском фондовом рынке случился 5 августа. Тогда десять богатейших людей мира потеряли в совокупности 23 млрд долларов.