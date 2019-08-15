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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 30 копеек — до 65,72 рубля.
Курс евро упал на 30 копеек и составил 73,26 рубля.
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