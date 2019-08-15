Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 30 копеек — до 65,72 рубля.

Курс евро упал на 30 копеек и составил 73,26 рубля.