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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 30 копеек — до 65,72 рубля.
Курс евро упал на 30 копеек и составил 73,26 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55 Рубль продолжает снижаться к доллару и евро
Рынки , Евро , Доллар
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