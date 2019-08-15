Рубль упал

Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже . Об этом сообщает «Лента.ру».

В течение дня доллар рос на 0,7% до 66,28 рубля, евро прибавлял 0,6% до 73,74 рубля.