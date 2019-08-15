Рубль упал 

Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщает «Лента.ру».
В течение дня доллар рос на 0,7% до 66,28 рубля, евро прибавлял 0,6% до 73,74 рубля.
Тем временем курс евро к доллару резко перешел к снижению на заявлениях члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рена, передает «Финмаркет». В частности, Рен сообщил, что ЕЦБ на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов. По состоянию на 18:37 мск евро упал на 0,37% — до $1,1098 против $1,1139 на закрытие прошлой сессии.