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Рубль упал 

Рамблер 26 минут назад
Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщает «Лента.ру».
В течение дня доллар рос на 0,7% до 66,28 рубля, евро прибавлял 0,6% до 73,74 рубля.
Тем временем курс евро к доллару резко перешел к снижению на заявлениях члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рена, передает «Финмаркет». В частности, Рен сообщил, что ЕЦБ на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов. По состоянию на 18:37 мск евро упал на 0,37% — до $1,1098 против $1,1139 на закрытие прошлой сессии.
Рынки , Видео , Экономика , Московская биржа , ЕЦБ , ИА "Финмаркет"
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