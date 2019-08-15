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Курс евро: Евро превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Курс евро перешагнул отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
На 13:14 европейская валюта поднялась на 0,6% и достигла уровня в 74,003 рубля. Курс доллара поднялся на 0,53%, до 66,37 рубля. Доллар и евро укрепляются к рублю на фоне снижения цены на нефть.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,23%, до 58,18 доллара за баррель.
Индекс РТС опустился на 0,96%, до отметки 1247,64 пункта. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1250 пунктов 16 мая текущего года. Индекс Мосбиржи опустился на 0,38%, до 2627,15 пункта.
Ранее Сбербанк со ссылкой на собственное исследование сообщил, что россияне считают "справедливой" зарплатой — 66 тысяч рублей. "Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", — говорится в сообщении.
Москва24: последние новости
Евро превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублей Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Комментарии
Рынки , Сбербанк России , Московская биржа
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