Курс евро: Евро превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля

Курс евро перешагнул отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже

На 13:14 европейская валюта поднялась на 0,6% и достигла уровня в 74,003 рубля. Курс доллара поднялся на 0,53%, до 66,37 рубля. Доллар и евро укрепляются к рублю на фоне снижения цены на нефть.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,23%, до 58,18 доллара за баррель.

Индекс РТС опустился на 0,96%, до отметки 1247,64 пункта. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1250 пунктов 16 мая текущего года. Индекс Мосбиржи опустился на 0,38%, до 2627,15 пункта.